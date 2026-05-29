Polícia do Senado vai investigar denúncia de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro

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Metrópoles
Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:31
Deolane Bezerra, presa preventivamente por suposta ligação com o PCC, poderá ser investigada por planejar cometer um atentado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O suposto plano foi denunciado em entrevista pelo mesmo cantor de funk que acusou a influenciadora de ter participado da morte do ex-companheiro, MC Kevin.
O Metrópoles apurou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pela Polícia Legislativa do Senado nesta quinta-feira (28/5). A denúncia ocorre no mesmo dia em que o parlamentar e presidenciável retornou ao Brasil depois de se reunir com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.
Deolane com carrões