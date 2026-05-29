INVESTIGAÇÃO

Polícia do Senado vai investigar denúncia de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro

Denúncia foi feita por um cantor de funk

Metrópoles

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:31

Deolane Bezerra e Flávio Bolsonaro Crédito: Metrópoles/Reprodução

Deolane Bezerra, presa preventivamente por suposta ligação com o PCC, poderá ser investigada por planejar cometer um atentado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O suposto plano foi denunciado em entrevista pelo mesmo cantor de funk que acusou a influenciadora de ter participado da morte do ex-companheiro, MC Kevin.

O Metrópoles apurou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pela Polícia Legislativa do Senado nesta quinta-feira (28/5). A denúncia ocorre no mesmo dia em que o parlamentar e presidenciável retornou ao Brasil depois de se reunir com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.