Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia do Senado vai investigar denúncia de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro

Denúncia foi feita por um cantor de funk

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:31

Deolane Bezerra e Flávio Bolsonaro
Deolane Bezerra e Flávio Bolsonaro Crédito: Metrópoles/Reprodução

Deolane Bezerra, presa preventivamente por suposta ligação com o PCC, poderá ser investigada por planejar cometer um atentado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O suposto plano foi denunciado em entrevista pelo mesmo cantor de funk que acusou a influenciadora de ter participado da morte do ex-companheiro, MC Kevin.

O Metrópoles apurou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pela Polícia Legislativa do Senado nesta quinta-feira (28/5). A denúncia ocorre no mesmo dia em que o parlamentar e presidenciável retornou ao Brasil depois de se reunir com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
1 de 18
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Deolane Bezerra Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Suspeita de torturar e matar animais esmagados para vender vídeos na internet é presa e solta horas depois

Suspeita de torturar e matar animais esmagados para vender vídeos na internet é presa e solta horas depois
Imagem - Receita libera hoje maior lote da história do Imposto de Renda; veja se você está na lista

Receita libera hoje maior lote da história do Imposto de Renda; veja se você está na lista
Imagem - Lotofácil acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões; confira resultado

Lotofácil acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões; confira resultado