Policial some do país após prêmio milionário da Mega: 'ganhou?'

Na cidade de Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, os moradores estão tentando descobrir quem ganhou o prêmio de R$ 61 milhões da Mega-Sena sorteada em 30 de abril. O principal "suspeito" é um soldado da Polícia Militar (PM) que sumiu.



Ele deixou uma procuração com um advogado solicitando a exoneração do cargo e foi embora do Brasil, segundo o portal O Tempo.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o soldado estava escalado para trabalhar, mas não compareceu ao serviço. Apesar de ter deixado a procuração com o advogado em abril, ela foi indeferida, uma vez que era necessário realizar o exame pericial. Já em 23 de maio, a saída dele foi oficializada. O documento ainda diz que o homem está fora do território nacional.