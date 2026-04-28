BRASIL

Prefeito de 61 anos morre após passar mal dentro de igreja

Ademar Magalhães, conhecido como Fogoió, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:45

Prefeito morre após passar mal em evento realizado em igreja Crédito: Reprodução

O prefeito de Vitorino Freire, no estado do Maranhão, Ademar Magalhães (União Brasil), morreu aos 61 anos após passar mal dentro de uma igreja. Informações iniciais indicam que ele sofreu um infarto na noite de segunda-feira (27) durante um evento da Secretaria Municipal de Educação.

Ademar Magalhães, conhecido como Fogoió, chegou a receber manobras de reanimação feitas pela ex‑prefeita Luanna Rezende, que é médica e estava ao lado dele, mas não resistiu. Ele deixa a esposa, Leda, e as filhas Jackeline e Larissa.

O velório está sendo realizado nesta terça-feira (28), na Igreja Assembleia de Deus, em Vitorino Freire. Na quarta-feira (29), às 7h, será celebrada uma missa na Igreja Católica. Em seguida, o cortejo fúnebre seguirá para o sepultamento no Cemitério Municipal.

A Prefeitura de Vitorino Freire, cidade de cerca de 30 mil habitantes, decretou luto oficial de três dias. "Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população neste momento de dor", disse, em nota.