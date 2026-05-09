PREOCUPAÇÃO

Produtos Ypê: quais são os principais riscos à saúde para quem usou itens do lote final 1

Saiba quem deve ter mais atenção após uso dos produtos recolhidos e quando é necessário procurar atendimento médico

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 07:55

Produtos Ypê Crédito: Divulgação

A decisão da Anvisa de recolher detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lote final 1 gerou preocupação entre consumidores que utilizaram os produtos nos últimos meses. Apesar de a empresa ter conseguido suspender temporariamente a proibição de venda após recorrer da medida, a agência manteve a recomendação para que os itens não sejam usados até nova avaliação.

Segundo especialistas ouvidos pelo site g1, a principal preocupação envolve pessoas imunossuprimidas ou mais vulneráveis, já que a bactéria identificada nos produtos pode representar risco maior em organismos fragilizados.

Consumidora entrou em contato com Ypê para falar de odor de produto 1 de 3

O que foi encontrado nos produtos?

A própria fabricante identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em lotes de lava-roupas em novembro de 2025. O microrganismo é comum no ambiente e costuma ser encontrado em água, solo e superfícies úmidas.

Apesar do alerta, infectologistas afirmam que, para a maior parte das pessoas saudáveis, o risco de infecção é considerado baixo. "Para a população em geral, é pouco provável [que o contato com a bactéria cause uma infecção]. O risco aumenta quando há alguma porta de entrada, como uma lesão de pele mais grave ou uma cicatriz cirúrgica", afirmou Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, em conversa com o g1.

"O risco aumenta principalmente quando há contato com olhos, mucosas, feridas, queimaduras ou dermatites, ou em pessoas imunossuprimidas", explicou a infectologista Thaís Guimarães, presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP, também ao portal.

Qual é a principal preocupação dos especialistas?

Além de lesões na pele, o maior alerta é para pessoas com imunidade comprometida, que têm alguma condição que reduza as defesas do organismo ou facilite a entrada da bactéria. Entram nesse grupo:

• Pacientes em tratamento contra câncer

• Pessoas transplantadas

• Usuários de medicamentos imunossupressores

• Pessoas com queimaduras, feridas ou dermatites

• Bebês pequenos

• Idosos fragilizados

Segundo os médicos, o risco aumenta principalmente em situações de contato com mucosas, olhos, feridas ou pele lesionada.

Quem usou os produtos precisa ir ao médico?

Na maioria dos casos, não.

Especialistas explicam que quem utilizou os produtos e não apresentou sintomas não precisa procurar atendimento médico apenas por causa do contato com os itens. A orientação é interromper o uso e observar possíveis sinais de irritação ou infecção.

Quando procurar atendimento?

A recomendação é buscar ajuda médica caso apareçam sintomas como:

• Vermelhidão persistente ou irritação intensa na pele

• Dor, secreção ou feridas

• Coceira forte ou piora de dermatites

• Irritação nos olhos ou alteração visual

• Febre ou mal-estar após o contato com o produto

No caso de pessoas imunossuprimidas, qualquer sinal de infecção merece atenção imediata.

O que fazer em caso de contato com olhos ou feridas?

Especialistas orientam lavar imediatamente a região com bastante água e observar sintomas como ardência, vermelhidão, inchaço ou secreção. Se os sinais persistirem, a indicação é procurar avaliação médica.

Há risco em roupas, toalhas e peças de bebê?

Itens como roupas íntimas, toalhas, roupas de cama e peças infantis exigem atenção maior por permanecerem em contato prolongado com a pele. Isso vale especialmente para bebês, pessoas com dermatite, feridas, imunossupressão ou pele mais sensível.

Mesmo assim, médicos afirmam que o risco segue baixo para pessoas saudáveis. Na prática, especialistas recomendam atenção maior a roupas íntimas, toalhas e peças usadas por pessoas vulneráveis. Em caso de dúvida, a recomendação é lavar novamente as peças com outro produto, principalmente quando forem usadas por bebês, idosos ou pessoas com baixa imunidade.

É preciso trocar a esponja da pia?

Segundo infectologistas ouvidos pelo g1, sim. A orientação é descartar a esponja utilizada junto aos detergentes dos lotes afetados, já que a bactéria pode permanecer no material úmido mesmo após a troca do produto.

O que diz a Ypê?

A Ypê manifestou na última quinta-feira (7) "indignação com a decisão", classificou a medida como "arbitrária e desproporcional" e recorreu da decisão.

Em comunicado divulgado em novembro, a empresa afirma que o uso normal dos produtos, diluídos em água, reduz drasticamente qualquer carga bacteriana. A fabricante também declarou que não existem registros na literatura médica de infecções causadas por roupas lavadas com detergentes domésticos contaminados.

A Ypê reforçou ainda que a bactéria não oferece risco por inalação e afirmou que o maior cuidado deve ser evitar contato prolongado do produto concentrado com a pele, especialmente em pessoas imunossuprimidas com feridas abertas.