DINHEIRO NA CONTA

Resultado Lotofácil 3707: duas apostas dividem prêmio de R$ 2 milhões

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quarta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:05

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3707 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quarta-feira (10), no Espaço da Sorte. O prêmio de R$ 2 milhões saiu para duas apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na Papa Sorte Loterias. A aposta é um bolão de 7 cotas.

O segundo apostador é de Cornélio Procópio, no Paraná, e a aposta simples, de 15 números e custo mínimo de R$3,50, foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

Cada uma das aposta faturou R$ 722.439,62.

Além dos ganhadores principais, 346 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.250,86 cada. Outras 11.705 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 123.488 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 620.077 levaram R$ 7,00 ao acertar 11 números.



Os números sorteados foram: 01-02-03-07-08-09-10-13-14-18-20-21-22-23-24.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago