Veja práticas do Itaú que levaram à multa de R$ 420 mil

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Metrópoles
Publicado em 10 de junho de 2026 às 23:05
O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), vinculado à Secretaria do Consumidor do DF, multou o Banco Itaú por práticas como cobrança de clientes referente a cartão de crédito que ainda não havia sido desbloqueado; cancelamento unilateral de seguro; empréstimos via FGTS do consumidor sem solicitação; entre outras. A multa envolveu 14 processos e chegou a R$ 420 mil.
O Procon elencou quais práticas do Itaú teriam ferido normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e regulamentos aplicáveis às relações de consumo.