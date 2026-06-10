BRASIL

Veja práticas do Itaú que levaram à multa de R$ 420 mil

O Procon-DF multou o Itaú em 14 processos por descumprir normas previstas no Código de Defesa do Consumidor

Metrópoles

Publicado em 10 de junho de 2026 às 23:05

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), vinculado à Secretaria do Consumidor do DF, multou o Banco Itaú por práticas como cobrança de clientes referente a cartão de crédito que ainda não havia sido desbloqueado; cancelamento unilateral de seguro; empréstimos via FGTS do consumidor sem solicitação; entre outras. A multa envolveu 14 processos e chegou a R$ 420 mil.