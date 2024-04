Alô Alô Bahia

Anfitrião da COP 30 no Brasil, governador do Pará Helder Barbalho participará da abertura do Fórum ESG Salvador

Evento é promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de abril de 2024 às 05:00

Governador do Pará, Helder Barbalho vem a Salvador para fórum ESG promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia Crédito: Agência Pará

A convite CORREIO e Alô Alô Bahia, o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho, participará da abertura do Fórum ESG Salvador no dia 22 de maio, no Porto de Salvador, no Comércio. Considerado uma das principais lideranças hoje, no Brasil, quando o assunto é sustentabilidade, o gestor público vai ministrar palestra sobre o momento atual do país diante do desafio global para o enfrentamento das mudanças climáticas, bioeconomia e o promissor mercado de carbono, além de destacar os maiores obstáculos para a preservação da Amazônia.

Helder Barbalho vai detalhar os desafios da Amazônia, cenários de oportunidades para o Brasil e importância estratégica da agenda ambiental, principalmente, com a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em novembro de 2025, na capital paraense, em Belém.

"Com a agenda ambiental, o Brasil tem a oportunidade de, finalmente, liderar uma agenda global. Não podemos ser capturados pela agenda que o mundo quer colocar, mas sim emplacar nossa agenda ambiental, que traz soluções para o planeta se vê desafiado a encontrar recursos para o equilíbrio climático", pondera o governador em entrevista ao Alô Alô Bahia.

“A COP de Belém será a COP do Brasil e a COP da Floresta. Estamos mobilizando a sociedade brasileira em torno desta agenda para que a floresta viva possa valer mais do que floresta morta. Para que nós possamos trazer soluções baseadas na natureza. Fazer com que haja desenvolvimento socioambiental", adianta.

Recentemente, Helder falou sobre o papel da Amazônia no combate à crise climática em palestra no MIT, em Cambridge. Na ocasião, distribuiu a todos na plateia uma barra do chocolate Filha do Combu.

A barra de chocolate que circulou durante a Brazil Conference é uma das diversas marcas do Pará produzida com cacau nativo, feita sem derrubar uma árvore sequer na floresta. Mais importante que isso: é um símbolo das possibilidades da bioeconomia. “Uma janela de oportunidade que se abre ao país e que permite conciliar o desenvolvimento socioambiental com oportunidades para quem mora na Amazônia”, acredita Helder Barbalho.

COP 30

No ano que vem, os olhares do mundo estarão voltados para a região Norte por conta da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30) em Belém. O evento vai colocar a capital do Pará, o Estado e a Amazônia ainda mais em evidência. Com a Conferência do Clima realizada em Belém, a floresta e as políticas de redução de emissões a partir da Amazônia estarão na pauta principal do evento pela primeira vez, assim como o papel do Sul Global nas discussões climáticas.

Assim, o Pará terá uma oportunidade para atrair ainda mais capital privado para dar escala a uma série de iniciativas que vem sendo desenhadas por Helder Barbalho. “A floresta precisa ser vista com o papel ambiental, sim, mas também como solução econômica para a transformação social”, afirmou em recente entrevista.

Fórum ESG Salvador

Estes e outros temas estarão em destaque na palestra do governador do Pará, que será assistida por executivos do setor público, privado e da sociedade civil. Na abertura do Fórum ESG, e no dia seguinte, o debate vai girar em torno de temas relacionados aos pilares formadores da sigla, que em inglês significa environmental, social and governance, e corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.