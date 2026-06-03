ARTIGO

Toda mudança gera impacto

Não se trata de ser favorável ou contrário à evolução das jornadas de trabalho, mas de compreender que cada setor possui especificidades que precisam ser consideradas

C Cláudio Cunha

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:30

Toda sociedade deve refletir continuamente sobre formas de ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores e modernizar suas relações laborais. No entanto, propostas dessa magnitude exigem mais do que boa intenção: requerem responsabilidade, escuta e, sobretudo, o momento certo para serem debatidas e implementadas. Alterar a dinâmica do trabalho no Brasil sem diálogo estruturado entre governo, setor produtivo, trabalhadores e instituições socioeconômicas é ignorar a complexidade de uma engrenagem que sustenta empregos, renda e crescimento econômico.

Não se trata de ser favorável ou contrário à evolução das jornadas, mas de compreender que cada setor possui especificidades que precisam ser consideradas. Convenções coletivas existem justamente para salvaguardar essas diferenças e não podem ser tratadas à parte dessa realidade prática. O Brasil precisa de diálogo institucional que seja capaz de produzir caminhos sustentáveis — não de soluções apressadas que possam gerar efeitos colaterais severos.

Os próprios brasileiros parecem perceber essa complexidade. Uma recente pesquisa realizada pelo AtlasIntel em maio revela um retrato mais cauteloso da opinião pública, com uma parcela expressiva da população considerando que mudanças na jornada de trabalho deveriam ser aprovadas apenas após estudos detalhados sobre impactos econômicos.

A pesquisa também revela um ponto particularmente relevante: mesmo entre os brasileiros favoráveis ao fim da escala 6x1, um percentual importante desses (47,4%) não aprovam ou têm dúvidas quando são apresentados possíveis efeitos econômicos da mudança.

Na construção civil e no mercado imobiliário, os setores mantém forte dependência de atividades presenciais, processos operacionais contínuos e mão de obra especializada — cuja escassez, inclusive, vem sendo um desafio nacional. Reduzir jornadas sem uma transição planejada implicaria aumento expressivo de custos operacionais, exigindo reestruturação logística, contratação de novas equipes e investimentos em modernização, muitas vezes inviáveis no curto prazo.

Os impactos, naturalmente, não permaneceriam restritos às empresas. Em um setor com forte geração de empregos, custos adicionais tendem a ser incorporados ao valor final dos empreendimentos, afetando diretamente o consumidor. Em um cenário de crédito imobiliário pressionado por juros elevados e persistente déficit habitacional, qualquer medida que aumente estruturalmente os custos da construção civil pode dificultar ainda mais o acesso à moradia, especialmente para a classe média e para as famílias de menor renda.

O Brasil não pode discutir uma transformação dessa natureza sem uma mesa ampla de negociação envolvendo governo, entidades representativas, trabalhadores e setor produtivo. A pergunta central não deve ser apenas se o modelo atual precisa evoluir, mas como, quando e em quais condições essa transição poderá ocorrer sem comprometer empregos, competitividade e desenvolvimento econômico.