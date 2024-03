MARROM

Filme sobre a ‘Lavage de La Madeleine’ tem pré-estreia mundial em Paris

Dirigido pela cineasta e jornalista baiana Liliane Mutti, o filme Madeleine à Paris será exibido dia 2 de abril

Osmar Marrom Martins

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:00

Robertinho Chaves numa cena do filme Crédito: divulgação

Dirigido pela cineasta e jornalista baiana Liliane Mutti, o filme Madeleine à Paris tem pré-estreia mundial, dia 2 de abril no 26º Festival Du Cinema Brésilien de Paris. O protagonista é o também baiano, de Santo Amaro da Purificação, Robertinho Chaves, que saiu daqui como dançarino de lambada e conquistou corações e mentes dos franceses. Ele lutou durante esses 20 anos para manter o evento que hoje faz parte do calendário da capital da França. Por lá se apresentaram Daniela Mercury, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Caetano Veloso, entre outros. Sobre Liliane: ela dirigiu o elogiado Miúcha, a Voz da Bossa e está preparando um documentário sobre Angela Ro Ro.

O problema que nossa humanidade precisa resolver sem apelar à máquina guerreira de extermínio é que neste planeta há de haver lugar digno, confortável e seguro para todas as pessoas.

O "mal" que assola nossa humanidade é dar continuidade ao mesmo de sempre, uns devem ter mais direitos do que outros, ao ponto de parecer natural incentivar o extermínio dos "diferentes", ou tomar por força territórios e bens em nome de abstrações como patriotismo, nacionalismo, defesa da identidade histórica e por aí vai a lista.

É um problema universal de nossa humanidade que está posto sobre a mesa para ser solucionado, antes, melhor seria, que tenhamos de testemunhar ditadores pendurados de cabeça para baixo em praça pública, ou sendo assassinados pelos conspiradores, seus mais fiéis discípulos.

Adelmário Coelho comemora 30 anos de carreira

Um dos maiores nomes do forró da Bahia, Adelmário Coelho anuncia a realização do show que fará na Concha Acústica do TCA, dia 30 de abril em comemoração aos seus 30 anos de carreira. “A Concha foi o local onde eu gravei o meu primeiro DVD, 17 anos atrás!”, comentou o artista.

Saulo de volta ao Brazilian Day Japão 2024

A primeira participação de Saulo no Brazilian Day do Japão foi tão marcante que o artista está voltando novamente para edição 2024. A diferença é que no ano passado ele se apresentou na cidade de Hamamatsu, onde também o forrozeiro Del Feliz marcou presença. Agora, ele vai cantar em Gunma dias 15 e 16 de junho. Segundo o produtor Mário Makuda, houve uma sintonia perfeita entre Saulo e os japoneses que, depois da Bossa Nova, curtem a axé music. Mesmo com os detratores sempre anunciando a “morte da cena axé”, o suingue baiano continua firme e forte.

Wesley Rangel Crédito: divulgação

Documentário conta a história do lendário estúdio WR

Mais um golaço do cineasta baiano Daniel Talento. A História do lendário Estúdio WR e da música baiana que conquistou o mundo ganhou um documentário: Alegria da Cidade: Uma Jornada Musical pelo Estúdio WR.

Trata-se da história fascinante do Estúdio WR, fundado em 1975 por Wesley Rangel, um visionário que transformou a cena musical baiana e deu vida a um movimento que conquistou o Brasil e o mundo como Axé Music. Artistas como Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Luiz Caldas, Olodum, Roberto Mendes, Gerônimo, Edson Gomes, Camisa de Vênus e Grupo Garagem passaram pelas portas do Estúdio WR.

Além de ser a casa da Axé Music, o Estúdio WR abriu suas portas para uma variada gama de estilos musicais. Desde o jazz sofisticado do Grupo Garagem até o autêntico reggae de Edson Gomes, passando pelo samba-chula de Roberto Mendes, o estúdio foi um caldeirão musical. O Estúdio WR acabou com a necessidade de artistas irem para o eixo Rio-São Paulo, sendo crucial para o florescimento da cena musical em Salvador. Uma das contribuições mais notáveis foi o desenvolvimento da técnica para gravar a percussão baiana, uma inovação que capturou a essência dos tambores, agogôs, atabaques e timbaus, criando uma sonoridade única.

TUM-TUM-TUM*

1 Sucesso absoluto nas edições anteriores, o Festival Micarê de Brasília promete repetir o êxito em sua edição 2024. O evento acontece dias 3 e 4 de maio (sexta e sábado), no Estádio Mané Garrincha. No primeiro dia: Bell Marques, Tomate, Tuca e Timbalada. No segundo dia: Bell Marques, Durval Lelys, Rafa e Pipo e Xanddy Harmonia.

2 Notícias vindas de Manaus dizem que está o maior ti-ti-ti na capital amazonense para a estreia nacional da turnê comemorativa dos 30 anos da carreira de Ivete Sangalo, que vai percorrer o Brasil. O evento acontece dia 1º de junho na Arena da Amazônia. Ivete mandou avisar que vai chegar chegando para fazer levantar o poeirão.