OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (7/4); veja previsões para seu signo

Essa é nossa miséria gritante, ter deixado de considerar prioridade o relacionamento íntimo e formal com o Divino e nos dedicado a vaguear por entre o céu e a terra agarrados ao convencimento de que, com nosso poder e inteligência, podemos dispensar o Divino.

TOURO: Agora poupe sua energia e fôlego, porque o momento requer mais observação do que ação, até sua alma sentir-se segura o suficiente diante do cenário caótico que se apresenta. Observe, espere, respire, adie a ação.

GÊMEOS: As horas investidas em reunir as pessoas com que sua alma simpatiza darão bons resultados, e compensarão todo e qualquer esforço envolvido, porque sempre haverá questões complexas entre as pessoas reunidas também.