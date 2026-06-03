OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (3/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:00

Apesar de nossa humanidade se gabar de ser racional, na prática uma boa parte do tempo e de suas decisões são pautadas por paixões viscerais, que, para serem postas em prática, são justificadas com razões aparentemente muito bem fundamentadas, mas que não chegam a mascarar direito que não têm razão outra do que a da própria passionalidade.

Ciúme, inveja, cobiça, gula, preguiça, hostilidades variadas, físicas ou psíquicas, ou uma combinação de ambas, a lista de paixões cotidianas é extensa, indicando que a racionalidade de nossa humanidade seja muito mais uma carta de intenções do que a descrição de nossa realidade.

A intenção é que nossa humanidade seja racional e sensata, mas de novo, nossa humanidade não é como deveria ser, somos como somos, e nos aceitarmos como somos aliviaria muito a carga que suportamos.

ÁRIES: A força emocional que os sonhos colocam em marcha não há de ser desvalorizada com pensamentos racionais e sensatos, porque ainda que proponha algo descabido, mesmo assim haverá algo de interessante em sua manifestação.

TOURO: Fazer escolhas no fragor de emoções intensas é bastante fácil e até divertido, mas é preciso, pelo menos nesta parte do caminho, que você se atente aos detalhes práticos que precisariam ser solucionados depois.

GÊMEOS: Sempre haverá por aí alguém querendo levar vantagem, seja através de pequenas coisas ou aplicando grandes golpes aos semelhantes. Este é um momento para sua alma prestar atenção e não cair em golpes bem articulados.

CÂNCER: A melhor atitude neste momento seria você agir com total desapego pelos resultados, porque só assim você não sofreria com os trancos e solavancos provocados por atitudes precipitadas e mal planejadas. Em frente.

LEÃO: Mantenha o controle, principalmente sobre sua própria mente, para que não fique fazendo joguinhos que desestabilizem o processo em que se encontra envolvida agora. Está tudo certo, apesar dos trancos e solavancos.

VIRGEM: As pessoas são muito generosas oferecendo conselhos e dicas, mas o fazem de um jeito em que não há verdadeira responsabilidade pelos resultados, apenas querem aparecer e ser vistas como gente de muito boa vontade.

LIBRA: Na hora do entusiasmo as pessoas concordam com tudo, mas depois voltam para casa, pensam melhor e começam a colocar condições para tudo. Nessa hora se nota a realidade das intenções envolvidas no jogo. Esclarecimento.

ESCORPIÃO: Há assuntos que não admitem urgência nem muito menos precipitação, porque estragariam o que de outra forma daria resultados auspiciosos. Tenha isso em mente quando sentir que deve agir de imediato. Sinais.

SAGITÁRIO: Mentalmente, tudo está ao seu alcance, mas na prática as coisas são diferentes e requerem um pouco mais de atenção de sua parte, para evitar que você se precipite e enfie os pés pelas mãos sem necessidade.

CAPRICÓRNIO: Certas pessoas são convincentes, porém, isso não significa que elas tenham a razão ou de que seus planos sejam os melhores. Agora é um bom momento para você resistir ao apelo sedutor que essas pessoas fazem.

AQUÁRIO: Todos esses perrengues que não deveriam acontecer, mas que ocorrem porque as pessoas mesquinhas os forçam, hão de ser administrados por você com bom humor e ótima disposição, para que não prevaleçam. Em frente.