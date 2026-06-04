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Horóscopo de quinta (4/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 10h45 HBr, quando ingressa em Aquário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:00

O despertar seria, teoricamente, o início da vigília produtiva, e por força do hábito o tratamos assim, então a mente se prepara para o dia fazendo planos, discutindo e argumentando subjetivamente com as pessoas envolvidas em nossos planos, ou com as que eventualmente os atrapalham; o corpo vai ficando alerta e as emoções nos enchem de vigor.

Quando, porém, o início do "dia útil" acontece com a Lua Vazia, naturalmente o físico, mental e emocional entram em recessão, mas como a agenda produtiva da civilização nos obriga a continuar em modo mecânico, como engrenagens do sistema, ficamos com um problema para resolver, produzir sem a mínima vontade.

Além de discutir a redução da carga horária de trabalho, há de se discutir também uma organização do tempo que fundamente uma civilização melhor.

ÁRIES: É bom que surjam as questões práticas para sua alma não se enredar em ilusões que só consumiriam tempo e energia e não dariam nenhum resultado compensador. As questões práticas parecem frustrar, mas são uma bênção.

TOURO: É lindo viver emoções intensas, porque a alma se sente mais viva e envolvida com os acontecimentos. Essas emoções não duram muito tempo, porque logo depois a realidade concreta exige medidas práticas e organizadas.

GÊMEOS: A segurança que você busca não está disponível nesta parte do caminho e, por isso, seria melhor renunciar a ela, mesmo que de forma temporária, porque assim você evitará cair no conto que as pessoas inventam.

CÂNCER: A tentativa de colocar tudo em pratos limpos pode ser um tiro saindo pela culatra nesta parte do caminho. É difícil conter a boa vontade, mas pelo menos dá para se desapegar dos resultados. Isso é possível.

LEÃO: Guarde segredo sobre suas reais intenções e não se intimide com a visão de que tudo pareça ir na direção contrária dessas. O cenário é instável e irá se consolidando ao longo dos próximos dias. Cabeça no lugar.

VIRGEM: Mesmo que as pessoas estejam cheias de boas intenções, se a responsabilidade pelos resultados recair sobre suas costas, determine com vigor seus limites e pretensões, para elas não agirem de forma leviana.

LIBRA: Para entender a verdadeira intenção das pessoas, que quase sempre não é a que se manifesta com evidências, mas através de gestos sutis, sua alma precisa estar atenta ao que é dito nas entrelinhas. Aí está a verdade.

ESCORPIÃO: A vida é generosa e emite sinais para nossa humanidade ficar de sobreaviso sobre o que seria propício fazer ou não. Quando você se precipita, deixa de levar em consideração o que esses sinais transmitem. Melhor não.

SAGITÁRIO: Querer muito que algo aconteça não é sinônimo de ter força mental suficiente para fazer acontecer, e quando isso é assim, sua alma corre o risco de se convencer de que pode o que, de fato, estaria fora do alcance.

CAPRICÓRNIO: Nem todas as pessoas convincentes têm a razão ou apresentam as melhores propostas, muitas delas são apenas sedutoras, e por trás de toda sedução serpenteia alguma mentira, um engano maquiado de oportunidade.

AQUÁRIO: A mesquinharia de certas pessoas provoca perrengues que sua alma não seria obrigada a administrar mais, porém, são reais o suficiente para não passarem despercebidos. A percepção resulta em responsabilidade de arrumar.

PEIXES: As lindas propostas que lhe são feitas vêm envolvidas com assuntos que precisam ser conversados direito, para não deixar pontas soltas que depois, com certeza, se transformariam em inconvenientes irritantes.

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