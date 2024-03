AVENTURA NOTURNA

Bebê foge e cachorro o protege de atropelamento em Belém

Um bebê de 1 ano e 8 meses fugiu de casa na madrugada de quarta-feira (27) junto com o vira-lata caramelo. A aventura dos dois ocorreu justamente em uma avenida movimentada de Belém, no Pará.

O Guarda Municipal contou que os pais chegaram cansados do trabalho e não trancaram a porta, que ficou semiaberta. O menino acordou e saiu para a aventura com o cachorro.

“Pelas câmeras, eles viram a criança sozinha na rua, e eu fui até o local checar. Ao chegar lá, o cachorro tentou impedir que os agentes se aproximassem, porque estava protegendo o menino. O garoto, no começo, ficou com medo, mas depois veio do meu colo”.

"Não demorou muito para acharmos os pais. As pessoas logo vieram ver o que acontecia, e o pai do menino também apareceu. Tem gente dizendo que foi negligência. Não é negligência, é cansaço. É uma família que batalha, muito humilde. O pai trabalha como chapista de carro de lanche, trabalha de madrugada. Eles chegaram cansados do trabalho e dormiram, esqueceram de trancar a porta. Então isso pode acontecer com qualquer família", finaliza.