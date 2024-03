POLÍTICA

Lula chama marqueteiro baiano para socorrer governo após queda na aprovação

Com sua popularidade em queda, segundo pesquisas recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) chamou o marqueteiro baiano Sidônio Palmeira para socorrer o governo. De acordo com a CNN Brasil, a reunião aconteceu no Palácio do Alvorada, na última quinta-feira (14).