Lore Improta rebate crítica de fã sobre criação de Liz: 'Sabemos o que é bom para nossa filha'

A crítica veio após Lore publicar em seus stories um vídeo de Liz conversando por videochamada com um familiar

A dançarina Lore Improta, acabou dando um 'fecho' em uma seguidora nas redes sociais esta semana. A alfinetada aconteceu após um internauta criticar a exposição da pequena Liz, de dois anos, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana, à aparelhos eletrônicos.

Lore publicou em seus stories um vídeo de Liz conversando por videochamada com um ente querido. O seguidor, então, respondeu o vídeo alertando para as consequências da exposição precoce às telinhas. "Essa pratica não é saudável", iniciou o seguidor. "Sei que muitas vezes ajuda as mamães, mas às crianças têm prejuízo a nível de cognição quanto ao uso excessivo de telas. Sem falar que são muitas informações que Liz está recebendo, ela está vivendo o aqui e agora?", questionou.