Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos

Sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (20). As vítimas estavam dentro de um ônibus, que capotou na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, em Igarapé-MG. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro, que terminou empatada em 1x1.



De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o ônibus levava 46 pessoas. Além das sete mortes já confirmadas, outras dez pessoas ficaram presas às ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde delas.