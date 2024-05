Personal é preso suspeito de assediar aluna e culpa 'hormônios'

A defesa de Bruno, a princípio, alegou que não havia procedência nas denúncias e negou que o cliente tenha feito algo com "conotação de ameaça, coação ou constrangimento". No entanto, na sexta-feira (24), após a nova denúncia, os advogados informaram que estão aguardando a intimação para prestar novos esclarecimentos.

O delegado explicou que a vítima estava fazendo acompanhamento há 40 dias e, nesse meio tempo, o personal tomou a atitude. A polícia contou que o suspeito disse na delegacia que “revisou as medições do corpo da aluna, mas que não teve intuito de tirar proveito sexual e que foi um mal-entendido por parte dela”.

Após vários pedidos de afastamento, Bruno seguiu procurando a ex-aluna e disparou: "Achei que você estava correspondendo. Me enganei. Por favor, não comente com ninguém. Isso pode me destruir. Te peço que me perdoe”.