Repórter da Globo é ameaçado ao vivo durante jornal; veja vídeo

Ele fazia uma matéria sobre um hotel para cães que tem causado transtornos para a vizinhança

Publicado em 19 de abril de 2024 às 11:10

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo em Vitória-ES, viveu momentos de tensão durante um link ao vivo, onde falava sobre de um hotel para cães que tem causado transtornos na vinhaça por conta dos latidos.

Miranda foi surpreendido pelos proprietários do hotel e precisou interromper a sua matéria. “Quer falar com a nossa equipe? A gente está ao vivo agora… Desculpa”, disse.

No estúdio, a âncora do telejornal se mostrou preocupada com o colega. “Cristian, está acontecendo alguma coisa aí? Se você estiver se sentindo inseguro, pode sair daí, por favor. Não fique aí, não! A gente não sabe o que é”.

O repórter então decidiu encerrar sua participação. “Eu vou voltar com você no estúdio… Tudo bem”. No entanto, antes que isso acontecesse, uma mulher surge com um documento em mãos grita com ele. Em seguida, um homem também entra na confusão.

Indignada com a forma como o jornalista estava sendo tratado, a apresentadora reagiu. “Calma aí, gente! Ele está sendo interpelado por uma pessoa. A gente não sabe o que ela quer. Ela está muito nervosa e brava. Se quiser falar, a gente abre o microfone. Mas não é assim que se resolve o problema, ameaçando o repórter. Isso não vai funcionar, não”.

Cristian se desculpou pelo ocorrido e ressaltou que só estava exercendo o seu papel. “Viemos cumprir o nosso papel de jornalista, que é ouvir os dois fatos, como foi visto na reportagem. A gente veio, bateu no local e entende quando o outro lado não quer falar com a nossa equipe… Peço até desculpa, mais uma vez, pois estou nervoso com a situação. Nunca passei por isso, confesso”, concluiu.