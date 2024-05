Tiganá Santana leva suas "canções desnudadas" ao palco do Teatro Sesc

O cantor e compositor baiano Tiganá Santana está chegando ao seu sétimo álbum, Caçada Noturna, que já está disponível nas plataformas de música. Gravado em Portugal e produzido pelo próprio artista junto com Leonardo Mendes e Ldson Galter, o novo trabalho é, para Tiganá, uma volta às “canções desnudadas”, que, como ele mesmo explica, são as canções em “estado de compostas, sem muitos rodeios”.

O público de Salvador vai poder ouvir ao vivo essas novas canções amanhã no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h. Tiganá se diz feliz de ter apresentado o novo álbum ao público do Rio de Janeiro, mas que a sensação de se apresentar para os conterrâneos é diferente: “É sempre um frisson, uma alegria tocar na minha terra. Então, estou muito feliz com isso e haverá canções que são do álbum, claro, mas, dos outros álbuns e outras que eu jamais gravei ou cantei publicamente”.