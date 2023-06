Três jogadores já são desfalques certos do Vitória contra o Ituano

. Crédito: Divulgação ECVitória

O departamento médico do Vitória divulgou um balanço após a reapresentação do elenco na Toca do Leão, na tarde desta segunda-feira (29), e informou que três jogadores já estão vetados para o jogo contra o Ituano, sexta-feira (2), às 21h30, no Barradão, válido pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro.



Os atacantes Matheusinho e Léo Gamalho vão desfalcar o rubro-negro pelo segundo jogo consecutivo. O primeiro teve a confirmação de uma entorse no joelho direito. O segundo teve o mesmo tipo de contusão, só que tornozelo direito. Ambos estão em tratamento.

O meia Giovanni Augusto voltou essa tarde a realizar trabalhos em campo, mas o clube confirmou que ele ainda ficará de fora do jogo contra o Ituano. O camisa 10 está recuperado da lesão na panturrilha que o tirou dos últimos quatro jogos, mas só deve ficar à disposição para o confronto com o Tombense, no dia 6 de junho, se evoluir bem nos treinamentos.

Já o goleiro Lucas Arcanjo é dúvida para o jogo contra o Ituano. Ele teve uma entorse no tornozelo direito, está em tratamento e será reavaliado na quarta-feira (31). Dalton é o substituto imediato, mas Thiago Rodrigues também está à disposição. O goleiro contratado para a Série B está recuperado de lesão e treinando normalmente com o grupo.

O atacante Zé Hugo, fora dos últimos dois jogos por causa de uma inflamação no dente, voltou a treinar em campo nesta segunda-feira e pinta como opção para o técnico Léo Condé. Garçom do time na competição, com seis assistências, Osvaldo também está novamente à disposição após ser poupado.

Após empatar com o Avaí em 1x1, no estádio da Ressacada, no último sábado (27), o elenco do Vitória retornou de Florianópolis e iniciou nesta segunda-feira os preparativos para o jogo contra o Ituano. O grupo terá mais três dias de treinamentos para o confronto no Barradão.

Balanço do departamento médico do Vitória:

Lucas Arcanjo: Entorse grau 2 no tornozelo direito. Está em tratamento e será reavaliado na quarta-feira (31);

Matheusinho: Teve constatada uma entorse no joelho direito. Está em tratamento e já vetado para o jogo contra o Ituano;

Léo Gamalho: Segue em tratamento da entorse no tornozelo direito e está fora do confronto da 10ª rodada;

Giovanni Augusto: Iniciou os trabalhos em campo após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Está fora do jogo contra o Ituano e não tem data certa de retorno ao time;

Thiago Rodrigues: Recuperado de lesão, já está treinando normalmente e até participou de jogo reduzido com os atletas que foram para o campo nesta segunda-feira;