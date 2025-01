economia

5 áreas de atuação possíveis para farmacêuticos

Estes profissionais desempenham funções estratégicas que impactam diretamente o avanço e o cuidado à saúde

Em 20 de janeiro é celebrado o Dia do Farmacêutico, profissional com contribuição imensurável para o sistema de saúde. Muito além da manipulação e entrega de medicamentos, eles assumem funções essenciais que incluem análise clínica, pesquisa científica e a busca contínua por inovações no cuidado.