OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 191 vagas imediatas e salários de até R$ 11,1 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:45

Vagas são para a Prefeitura de Macaé Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, abriu concurso com inscrições até o dia 30 de abril de 2026. O certame oferece 191 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para cargos que oferecem remuneração de até R$ 11.114,50, conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Prefeitura de Macaé 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da FGV Conhecimento, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.