Prefeitura abre concurso público com 191 vagas imediatas e salários de até R$ 11,1 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:45
A Prefeitura de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, abriu concurso com inscrições até o dia 30 de abril de 2026. O certame oferece 191 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
O maior destaque do concurso é para cargos que oferecem remuneração de até R$ 11.114,50, conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.
Prefeitura de Macaé
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da FGV Conhecimento, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.
As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, com valores entre R$ 90 e R$ 170.