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Prefeitura abre concurso público com 191 vagas imediatas e salários de até R$ 11,1 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:45

Vagas são para a Prefeitura de Macaé Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, abriu concurso com inscrições até o dia 30 de abril de 2026. O certame oferece 191 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para cargos que oferecem remuneração de até R$ 11.114,50, conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Prefeitura de Macaé

Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
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Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da FGV Conhecimento, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.

As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, com valores entre R$ 90 e R$ 170.

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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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