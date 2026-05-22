TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Acelen Renováveis anuncia US$ 1,5 bilhão para biorrefinaria de SAF no Brasil

Consórcio global liderado por HSBC e IFC impulsiona projeto na Bahia e reforça protagonismo do Brasil na oferta de combustíveis renováveis

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:21

Macaúba é a aposta da Acelen para produção de biocombustíveis Crédito: Divulgação

A Acelen Renováveis, empresa de energia do Mubadala Capital, anunciou US$ 1,5 bilhão para iniciar a construção de sua biorrefinaria de combustíveis renováveis na Bahia. Parte do valor é financiada por um consórcio, apoiado e liderado por HSBC e IFC, e reúne 10 instituições financeiras nacionais e internacionais: First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), BID Invest, BNDES, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Development Finance Institute Canada (FinDev Canada), KfW IPEX-Bank, Bradesco, BBVA, Bank of China.

A biorrefinaria, com início de operação previsto para 2029, terá capacidade para produzir 1 bilhão de litros anuais de SAF (Sustainable Aviation Fuel) e Diesel Renovável (HVO) e terá tecnologia HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), uma das principais rotas tecnológicas globais para produção de combustíveis renováveis. O projeto posicionará o Brasil entre os principais polos globais de combustíveis sustentáveis para aviação e transporte pesado, ampliando a segurança energética do país e contribuindo para uma matriz mais resiliente diante de oscilações e crises no cenário internacional.

Essa etapa marca o avanço do projeto e consolida a confiança do mercado internacional nas vantagens competitivas do país para desenvolver uma nova plataforma industrial de baixo carbono. Ao todo, a primeira unidade integrada da companhia terá investimento superior a US$ 3 bilhões e contempla o desenvolvimento agroindustrial com plantação, extração e beneficiamento dos coprodutos da macaúba.

"O Brasil reúne condições únicas para liderar a transição energética global, combinando escala agrícola, excelência industrial e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Com presença consolidada no país, o Mubadala Capital acredita no potencial do Brasil para desenvolver combustíveis renováveis em larga escala — e está comprometido a fazer parte dessa jornada", afirma Leonardo Yamamoto, Sócio do Mubadala Capital.

A IFC (International Finance Corporation), instituição do Grupo Banco Mundial voltada ao desenvolvimento do setor privado, atuou como coordenadora geral e lead arranger em conjunto com o HSBC para garantir a estruturação financeira após ampla diligência técnica, ambiental e social. O projeto seguirá rigorosos padrões internacionais de sustentabilidade, governança e responsabilidade socioambiental definidos pela IFC, incluindo critérios ambientais, sociais e de gestão reconhecidos globalmente para projetos de infraestrutura e transição energética.

“Esse investimento reflete o compromisso da IFC em catalisar capital privado onde pode fazer uma diferença transformadora. Ao apoiar uma das primeiras instalações de SAF da América Latina nessa escala, buscamos demonstrar a viabilidade comercial, reduzir riscos e lançar as bases para investimentos replicáveis na região. O projeto da Acelen Renováveis é um exemplo de como a inovação industrial e o desenvolvimento sustentável — incluindo, de forma relevante, no setor do agronegócio — podem se reforçar mutuamente, gerando empregos de qualidade, fortalecendo as cadeias de valor agrícolas e acelerando a transição do Brasil para uma economia mais resiliente”, comenta Olaf Schmidt, Diretor Regional da Indústria para Manufatura, Agronegócio e Serviços da IFC para América Latina e Europa.

A estrutura financeira reforça a maturidade técnica e comercial do empreendimento, que já possui engenharia integrada concluída, contratos estratégicos negociados e cerca de 90% da comercialização dos biocombustíveis (SAF e HVO) já estruturada e assinada. O projeto conta ainda com parceiros de relevância nacional e global como Honeywell UOP, Alfa Laval e Construcap, além de acordos comerciais com empresas como Trafigura, Moeve, Bunge e BGN.

“A estruturação deste financiamento confirma a robustez técnica, financeira e socioambiental do projeto. Entramos agora em uma nova etapa de execução industrial em larga escala”, afirma Luiz de Mendonça, CEO da Acelen Renováveis.

A biorrefinaria será construída em área industrial existente em São Francisco do Conde, na Bahia. No pico das obras, a expectativa é gerar cerca de 3,6 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto integra produção agrícola, desenvolvimento industrial e tecnologia para produção de combustíveis renováveis avançados a partir de matérias-primas tradicionais (óleo de soja e UCO) e de macaúba, cultura nativa brasileira com alto potencial para biocombustíveis avançados.

A Acelen Renováveis prevê o cultivo em 144 mil hectares em áreas degradadas, considerando ganhos de produtividade já incorporados ao projeto, sendo 20% destinados a parcerias com agricultura familiar e pequenos produtores. O modelo busca combinar regeneração produtiva, inclusão social e descarbonização, alinhado às melhores práticas globais de sustentabilidade e desenvolvimento de baixo carbono.

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a cadeia integrada do projeto pode movimentar até US$ 40 bilhões na economia brasileira e gerar cerca de 85 mil empregos diretos e indiretos na próxima década.

O projeto faz parte da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), que conecta projetos brasileiros a uma extensa rede de instituições financeiras na busca de mobilização de capital público e privado em escala, direcionado ao financiamento de projetos que contribuirão para transição climática do país, alinhados às metas nacionais de descarbonização.