RECONHECIMENTO

Bracell Papéis conquista segundo lugar no Prêmio POPAI APAS Show 2026

Estande ganhou destaque por experiência imersiva e foco em qualidade, inovação e relacionamento com o varejo

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:59

Estande foi destaque em feira que reúne setor supermercadista brasileiro Crédito: Acervo Bracell/Divulgação

A Bracell Papéis – presente na Bahia, com unidades em Feira de Santana e São Gonçalo – conquistou o segundo lugar na categoria “Melhor Jornada Comercial no Estande” no Prêmio POPAI APAS Show 2026, uma das principais premiações do varejo voltadas ao reconhecimento das melhores práticas da indústria em pontos de contato com clientes e consumidores. A categoria estreou nesta edição da feira e avaliou experiências comerciais diferenciadas apresentadas pelas marcas expositoras.

Durante a APAS Show, a companhia levou ao estande uma jornada baseada nos principais pilares de sua atuação no mercado: qualidade de produto, desenvolvimento de marcas, excelência em serviço e proximidade com clientes e consumidores. A experiência incluiu demonstrações ao vivo de resistência do papel-toalha Absoluto e de absorção da fralda Fofura, além de espaços dedicados às marcas Supra e Familiar.

“O mais importante desse reconhecimento é saber que conseguimos traduzir no estande exatamente aquilo que entregamos no dia a dia aos nossos clientes: qualidade, inovação, respeito nas relações comerciais e foco constante nas necessidades do consumidor. Foi uma oportunidade de mostrar, na prática, os diferenciais que fazem parte da nossa atuação em um segmento tão competitivo”, afirma Cristiane Colpas, Head de Excelência Comercial e Trade Marketing da Bracell.

Segundo a executiva, a proposta foi criar uma experiência interativa e imersiva, que aproximasse o público da estratégia da companhia para o desenvolvimento das categorias em que atua. “Apresentamos nossos produtos, nossas marcas e também nossa forma de construir relacionamento com o varejo, sempre com transparência, parceria e foco na geração de valor. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo”, completa.