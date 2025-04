economia

5 dicas para evitar dívidas com apostas esportivas

Elas não devem ser encaradas como uma fonte de renda, nem uma forma de investimento

O estudo “O impacto das apostas esportivas no consumo”, da Strategy&, consultoria estratégica da PwC, aponta que o volume de apostas no Brasil aumentou 89% ao ano entre 2020 e 2024, com um desembolso estimado entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões somente em 2023. Atualmente, 18 dos 20 clubes têm uma casa de apostas como patrocinadora master , com seus logotipos estampados no centro do uniforme. O Red Bull Bragantino e o Mirassol são as exceções. >