Nordeste terá mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro

Bahia concentra oportunidades em Administração, Educação e Direito.CIEE projeta 68,2 mil vagas no Brasil no início de 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:04

Nordeste e Bahia despontam como os melhores locais para conseguir estágio e primeira experiência profissional Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos/divulgação

O início do ano é considerado o melhor período para quem busca entrar no mercado de trabalho, e em 2026 esse movimento deve ser ainda mais intenso no Nordeste e na Bahia. Segundo projeção do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) — maior ONG de inclusão social e emprego jovem do país — serão abertas 68,2 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro.

A região Nordeste aparece como um dos maiores polos de contratação: são 20,2 mil oportunidades, sendo 18 mil destinadas ao programa de estágio. Na Bahia, o movimento acompanha a tendência regional, impulsionado pela demanda de empresas dos setores de serviços, educação e comércio, que fortalecem suas equipes para o início do ano letivo e para a temporada turística no estado.

As áreas com maior oferta de vagas no Nordeste e na Bahia seguem a tendência nacional, com destaque para Educação, Administração e Direito no estágio, e para Administração, Logística e Varejo na aprendizagem. Para muitos estudantes baianos, especialmente em Salvador e Região Metropolitana, esse é o momento em que contratos se encerram e novas seleções são abertas, ampliando a chance de entrada no mercado.

No cenário nacional, o estado de São Paulo segue na liderança, com cerca de 33 mil vagas, das quais 31,9 mil são de estágio. O Norte deve somar 4,8 mil vagas, enquanto o Centro-Oeste e o Distrito Federal chegam a 7,7 mil oportunidades.

Até novembro de 2025, o CIEE já administrava 290 mil contratos ativos de estágio e aprendizagem, número 7% superior ao registrado no mesmo período de 2024 — um indicador de que a contratação de jovens segue aquecida em todo o país.

Para Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, esse período é estratégico para quem busca a primeira experiência profissional.

“Dezembro a fevereiro concentram o maior volume de vagas do ano. Para aproveitar esse momento, é fundamental que o estudante mantenha os dados atualizados no portal do CIEE e fique atento ao celular e ao e-mail”, orienta.