DESABAFO

Filha de Flávia Alessandra reage após Renata Sorrah falar sobre separação de Marcos Paulo: ‘Não era para eu ter nascido’

Durante gravação para podcast, revelações sobre o relacionamento entre Renata Sorrah e Marcos Paulo geram reação de Giulia Costa

Flávia Alessandra, Renata Sorrah e suas filhas, Giulia Costa e Mari Simões, participaram do podcast "Pé no Sofá Pod". Durante a conversa descontraída, Renata revelou que se separou de Marcos Paulo ainda apaixonada. O ator, que foi casado com a atriz nos anos 80, também foi parceiro de Flávia entre 1992 e 2002, com quem teve Giulia. >