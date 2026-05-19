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Vão voltar? João Raul corre atrás de Agrado após farsa de Naiane em 'Coração Acelerado' nesta terça (19 de maio)

Após ocasião, João Raul corre atrás de Agrado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (19), a farsa de Naiane (Isabelle Drummond) quase é desvendada. A patricinha fica desesperada ao perceber que João Raul (Filipe Bragança) reconheceu algo de Diana em Agrado (Isadora Cruz).

Em seguida, João Raul vai atrás de Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael (Luiz André Frambach) para seguir o namorado. Walmir (Antonio Calloni) é gentil com Agrado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

No mesmo capítulo, Agenor (Claudio Mendes) se incomoda com o interesse de Malvino (Guito) por Laurinha (Kamila Amorim). A ideia de Irinaldo (Leandro Ramos) para seu programa de rádio é um sucesso.

Zuzu (Elisa Lucinda) comenta com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) que Janete (Leticia Spiller) viu algo de estranho envolvendo o empresário. Irene (Fernanda Pimenta) convoca Agrado e Janete para a inauguração de sua loja. Ainda Ronei (Thomás Aquino) a Zilá que eles controlarão os Amaral.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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