NOVELA DAS 7

Vão voltar? João Raul corre atrás de Agrado após farsa de Naiane em 'Coração Acelerado' nesta terça (19 de maio)

Após ocasião, João Raul corre atrás de Agrado

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (19), a farsa de Naiane (Isabelle Drummond) quase é desvendada. A patricinha fica desesperada ao perceber que João Raul (Filipe Bragança) reconheceu algo de Diana em Agrado (Isadora Cruz).

Em seguida, João Raul vai atrás de Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael (Luiz André Frambach) para seguir o namorado. Walmir (Antonio Calloni) é gentil com Agrado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

No mesmo capítulo, Agenor (Claudio Mendes) se incomoda com o interesse de Malvino (Guito) por Laurinha (Kamila Amorim). A ideia de Irinaldo (Leandro Ramos) para seu programa de rádio é um sucesso.

Zuzu (Elisa Lucinda) comenta com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) que Janete (Leticia Spiller) viu algo de estranho envolvendo o empresário. Irene (Fernanda Pimenta) convoca Agrado e Janete para a inauguração de sua loja. Ainda Ronei (Thomás Aquino) a Zilá que eles controlarão os Amaral.