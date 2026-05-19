Vão voltar? João Raul corre atrás de Agrado após farsa de Naiane em 'Coração Acelerado' nesta terça (19 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (19), a farsa de Naiane (Isabelle Drummond) quase é desvendada. A patricinha fica desesperada ao perceber que João Raul (Filipe Bragança) reconheceu algo de Diana em Agrado (Isadora Cruz).
Em seguida, João Raul vai atrás de Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael (Luiz André Frambach) para seguir o namorado. Walmir (Antonio Calloni) é gentil com Agrado.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
No mesmo capítulo, Agenor (Claudio Mendes) se incomoda com o interesse de Malvino (Guito) por Laurinha (Kamila Amorim). A ideia de Irinaldo (Leandro Ramos) para seu programa de rádio é um sucesso.
Zuzu (Elisa Lucinda) comenta com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) que Janete (Leticia Spiller) viu algo de estranho envolvendo o empresário. Irene (Fernanda Pimenta) convoca Agrado e Janete para a inauguração de sua loja. Ainda Ronei (Thomás Aquino) a Zilá que eles controlarão os Amaral.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.