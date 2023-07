Atriz de ‘Alma Gêmea’, Neusa Maria Faro morre aos 78 anos

Morreu nesta sexta (7), aos 78 anos, a atriz Neusa Maria Faro. Ela deu vida à personagem Divida, da novela Alma Gêmea, exibida em 2005, que ficou famosa com o bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe".



Segundo amigos, Neusa estava internada por causa de uma trombose, e sofreu complicações. Como já tinha outros problemas de saúde, o quadro agravou e ela não resistiu. O velório da atriz será em Valinhos na manhã deste sábado (8).



A última vez que Neusa fez novela foi em 2016, quando atuou em Êta Mundo Bom, também da Globo. No ano passado, ela esteve no teatro com a peça Gaslight e, em 2021, participou do filme no filme Nas Mãos de Quem Me Leva. A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa", escreveu.