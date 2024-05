GRATUITO

Bazar Rozê tem edição especial para Dia das Mães

A próxima edição do BaZá RoZê, feira artística e feminista que ocupa espaços públicos em Salvador, promove nos dias 4 e 5 de maio, Rodas de Conversas sobre Maternidade inspirado no tema “Mãe dá colo. Mãe quer colo” e também em todos os desafios que esta decisão, que envolve muita amorosidade e dedicação, implica na vida das mulheres.

A jornalista e escritora Fernanda Carvalho fará a mediação da Roda: “Do parir aos filhos crescidos”, no sábado (4), às 16h, com entrada gratuita. O bate-papo conta com a participação também da educadora parental e coidealizadora do Projeto Arvorar Jovem, Faezeh Santos, e da escritora e cardiologista Ana Marice.

A segunda Roda de conversa do Rozê Ocupa - Especial Dia das Mães, acontece no domingo (5), às 16h, entrada franca, trazendo a temática: "Quem cuida de quem cuida". A mediação ficará por conta da psicóloga perinatal e especializada em psicologia social, Yunna Bamberg e conta com as convidadas Flavia Azevedo - jornalista articulista do jornal Correio* e Laili Flórez - doula, professora e palhaça, todas profissionais, mães de crianças e jovens e ativistas em prol dos direitos das mulheres.