'Besouro Azul' tem pior estreia da DC no ano, mas ultrapassa 'Barbie' em bilheterias nos EUA

O longa Besouro Azul, da DC, decepcionou no final de semana de estreia. O filme, que arrecadou apenas US$ 25 milhões - cerca de R$ 123 milhões, conforme a cotação atual - nos Estados Unidos e US$ 43 milhões - ou R$ 214,5 milhões - mundialmente, teve a pior estreia do ano da companhia.



A informação foi revelada pela Variety. Apesar do resultado, foi o suficiente para que a produção estrelada por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine destronasse Barbie, longa com maior arrecadação por quatro semanas consecutivas.