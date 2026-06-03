PATRIMÔNIO

Casa Pia de Salvador lança livro sobre 227 anos de história e legado social

Obra resgata a trajetória da instituição que abriga uma das construções históricas mais emblemáticas da capital baiana

Mariana Rios

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:14

Casa Pia Crédito: Divulgação

Conhecida por receber casamentos, ensaios fotográficos e eventos badalados, a Casa Pia de São Joaquim tem sua trajetória de mais de dois séculos registrada em livro. A instituição lança na próxima quarta-feira (10) a obra "Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social", que reúne pesquisas sobre o patrimônio arquitetônico, a atuação social e a relevância histórica do espaço fundado em 1799.

O evento de lançamento acontece às 19h, no casarão da instituição, e será aberto ao público.

Publicada pela Dec Edições, a obra foi escrita pelos historiadores Daniel Rebouças e Rafael Dantas, em parceria com a pesquisadora Simone Marya de Moura. O livro apresenta um panorama da história da Casa Pia, considerada a mais antiga instituição de acolhimento de órfãos em atividade no Brasil, além de destacar sua contribuição para a preservação do patrimônio cultural baiano.

Obra sobre Casa Pia: publicada pela Dec Edições e escrita pelos historiadores Daniel Rebouças e Rafael Dantas, em parceria com a pesquisadora Simone Marya de Moura Crédito: Divulgação/Fotos de Tânia Rêgo, Wilson Sabadin e Acervo Pessoal

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o conjunto arquitetônico colonial teve origem como um noviciado jesuíta e é hoje um dos espaços históricos mais procurados para a realização de casamentos e eventos em Salvador. A receita obtida com essas locações é destinada à manutenção das atividades sociais da instituição.