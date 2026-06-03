Casa Pia de Salvador lança livro sobre 227 anos de história e legado social

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Mariana Rios
Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:14
Conhecida por receber casamentos, ensaios fotográficos e eventos badalados, a Casa Pia de São Joaquim tem sua trajetória de mais de dois séculos registrada em livro. A instituição lança na próxima quarta-feira (10) a obra "Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social", que reúne pesquisas sobre o patrimônio arquitetônico, a atuação social e a relevância histórica do espaço fundado em 1799.
O evento de lançamento acontece às 19h, no casarão da instituição, e será aberto ao público.
Publicada pela Dec Edições, a obra foi escrita pelos historiadores Daniel Rebouças e Rafael Dantas, em parceria com a pesquisadora Simone Marya de Moura. O livro apresenta um panorama da história da Casa Pia, considerada a mais antiga instituição de acolhimento de órfãos em atividade no Brasil, além de destacar sua contribuição para a preservação do patrimônio cultural baiano.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o conjunto arquitetônico colonial teve origem como um noviciado jesuíta e é hoje um dos espaços históricos mais procurados para a realização de casamentos e eventos em Salvador. A receita obtida com essas locações é destinada à manutenção das atividades sociais da instituição.
Atualmente, a Casa Pia mantém uma escola de educação infantil que oferece ensino integral e gratuito para cerca de 200 crianças de 2 a 5 anos. Segundo a instituição, toda a renda arrecadada com a venda dos exemplares do livro também será revertida para a manutenção desse trabalho.