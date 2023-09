Conheça Rema, o cantor nigeriano que é revelação do afrobeat

O artista nigeriano Rema. Crédito: divulgação

Você provavelmente já deve ter escutado a onipresente Calm Down em algum lugar. Sucesso imenso nas redes sociais, a canção viral foi lançada em fevereiro de 2022, mas só explodiu mesmo mundialmente no final do ano passado. Escrita pelo rapper nigeriano Rema, 22 anos, a letra da música conta a história de um amor profundo. O registro chegou a ganhar uma nova versão com a cantora norte-americana Selena Gomez.



Veja Calm Down na versão original, com Rema:

Agora, a faixa que acumula mais de 900 milhões de streams nas plataformas, também começou a ser trabalhada nas rádios dos Estados Unidos. De acordo com a revista Billboard, a previsão é que Rema se transforme num dos grandes nomes do afrobeat.

Agora, veja Calm Down, com feat de Selena Gomez:

Recentemente,‘Calm Down chegou a figurar entre as 10 músicas mais executadas dos EUA. “Todos os dias eu acordo com boas notícias. Não apenas boas notícias sobre como minha carreira está indo bem; é sobre o quão bem minha cultura está voando“, celebrou Rema na revista.

“O afrobeat está indo para o próximo nível. Essa música está abrindo portas e pontes. Os ouvintes querem saber o que mais está vindo da Nigéria, o que mais está vindo da África. Eu estou tão feliz. Estou feliz por mim, minha equipe, a cultura e por Selena. Ela abraçou o som e fez o que queria. Foi o momento certo [com] a pessoa certa, e o impacto foi tão grande. Ver pessoas que não falam minha língua cantando minha música palavra por palavra realmente mostra que as pessoas são impactadas pelo som, e sou grato por isso“, completou o artista, que começou a fazer música em igrejas católicas.

Rema nasceu em 1º de maio de 2000, em Benin, na Nigéria. Desde cedo, desenvolveu um grande interesse pela música, e começou a compor e produzir suas próprias canções em um computador antigo que ganhou de seu irmão mais velho. Em 2018, chamou a atenção da indústria musical nigeriana com seu single de estreia, Iron Man, que foi rapidamente aclamado pela crítica e pelo público.

“Não é apenas sobre a música – é também sobre mim e o presente que Deus me deu. Eu trabalho no estúdio sem planos. acabei de criar. Independente de qualquer uma das minhas músicas, eu as amo do mesmo jeito. Eu os lanço da mesma maneira“, celebrou o cantor. “Eu sinto que as pessoas simplesmente escolhem o que ressoa com elas. Não há um único elemento que eu possa realmente escolher. Se eu me concentrar nisso, isso só vai me prender de alguma forma. Não sei o que é, é só boa música", arrematou.