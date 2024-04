MAIS UM FIM

Juntos desde 2014, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separam

Os dois estavam juntos de 2014, oficializaram a união em 2016 e, há oito anos, tiveram o único filho do casal, Otto. Segundo a Quem, a assessoria de imprensa da atriz afirmou que o casamento acabou, mas não terá detalhes do fim do relacionamento. Daniel tem 46 anos, e Sophie, 35.