Léo Santana rebate críticas por referência ao diabo no Baile da Santinha: ‘Podemos ter exagerado’

Léo Santana rebateu as críticas, principalmente do público evangélico, por utilizar a imagem de um homem com chifres, vestindo calça vermelha cercado por chamas, na abertura do 'Baile da Santinha'. As imagens de uma antiga abertura dos ensaios do cantor viralizaram nas redes sociais nesse fim de semana.



O cantor explicou, em uma série de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, neste domingo (26), que as imagens fazem parte de uma luta entre o céu e inferno, parte do conceito do evento.