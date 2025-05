TEATRO

Mostra exibe espetáculos finalistas do Prêmio Bahia Aplaude; veja programação

Espaços culturais de Salvador recebem em maio mais de 20 apresentações, com ingressos a preços populares

O espetáculo Homem é Homem já está disponível no canal do prêmio no YouTube, assim como as performances indicadas Ex-passo e Noiva. Eles ficarão online até 8 de maio. Até o dia 25, a programação presencial se divide entre o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Sesi Casa Branca, o Teatro Sesi Rio Vermelho, o Teatro Martim Gonçalves e o Teatro Goethe Institut, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).>