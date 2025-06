variedades

Encontrou um animal abandonado? Saiba o que fazer nesses casos

Algumas atitudes podem ajudar a garantir a segurança e o bem-estar de todos nesse processo

Seja por descuido, maus-tratos ou abandono intencional, o número de pets nas ruas chama atenção. Dados do Instituto Pet Brasil apontam que cerca de4,8 milhões de cães e gatos se encontram atualmente em condições de vulnerabilidade. >

Esses animais ficam expostos a riscos como fome, doenças e atropelamentos. Diante dessa realidade, muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem exatamente como agir. Para isso, a médica-veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Tatiane Aranha, traz orientações fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar do animal e do resgatador. Confira! >