Viiixe! Forró e Piseiro tem shows Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes dentre suas atrações

Em um aquecimento para as festas de São João, o Viiixe! Forró e Piseiro chega a Salvador nesta sexta-feira (18), às 19h, no Wet Salvador. O evento terá a apresentação dos cantores Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Henry Freitas e Heitor Costa. Os ingressos podem ser adquiridos no site BoraTickets ou nas lojas físicas do Pida e BoraTickets.

Xand Avião promete um setlist especial para a ocasião, com sucessos de sua carreira como: "Balanço da Rede", "Assunto Delicado", "Primeiro Passo", "Volta Vai", "Quantas Bocas", entre outros hits. O cantor é um dos idealizadores do Viiixe! e revela suas expectativas para o festival:

"O show será incrível, eu amo o calor da galera que curte forró e eu me divirto muito. Este é um dos meus sonhos sendo realizados, que é rodar o Brasil inteiro com o festival ao lado de pessoas tão especiais. Estou preparando um repertório cheio de músicas que marcaram a vida da galera e tenho certeza de que vai ser lindo!", celebra Xand.

SERVIÇO: Festival Viiixe! Forró e Piseiro com shows de Mari Fernandez, João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Henry Freitas, Heitor Costa e Xand Avião I Sábado (18), às 19h, no Wet Salvador I Ingressos: R$85/170 (meia e inteira arena) e R$140/280 (meia e inteira front stage), disponíveis no no site BoraTickets ou nas lojas físicas do Pida e BoraTickets.