Cada dia pior, Brasil perde para Argentina em pleno Maracanã

Em um clássico marcado pela briga entre torcedores nas arquibancadas do Maracanã, o Brasil foi derrotado por 1x0 pela Argentina na noite desta terça-feira (21), pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do México e Estados Unidos, em 2026. O gol do jogo foi de Otamendi, no 2º tempo. Foi a terceira derrota seguida da Seleção na competição.



Antes mesmo da bola rolar, na execução dos hinos nacionais, torcedores dos dois países entraram em confronto dentro do estádio. Chutes, socos, intervenção policial e muita confusão, que terminou com oito presos. Os jogadores argentinos deixaram o campo e ameaçaram não voltar, mas os ânimos foram controlados e a partida foi iniciada com 30 minutos de atraso.