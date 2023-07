Renato Paiva está cada vez mais pressionado no comando do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A fase ruim do Bahia tem rendido marcas negativas para o clube. Pela primeira vez na história, o tricolor conquistou apenas uma vitória em uma sequência de 16 jogos. O levantamento foi feito pela página EC Bahia Números, que computa dados e estatísticas do Esquadrão.



Até então, a maior sequência com apenas um triunfo era de 15 partidas, registrada em 1966. Naquele ano, entre Campeonato Baiano, Copa dos Campeões do Norte - que reunia times do Nordeste - e amistosos, o time registrou 11 derrotas, três empates e só ganhou do Bahia de Periperi, em duelo amistoso.

Após a participação na Copa dos Campeões, a equipe saiu em amistosos pela região Norte. Foram três derrotas seguidas para Paysandu (3x2), Remo (2x1) e Tuna Luso (5x3) antes de iniciar uma sequência de 10 triunfos em 11 jogos.

Em 2023, o fraco desempenho envolve o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Desde as vitórias sobre Vasco e Coritiba, pelas 3ª e 4ª rodadas da Série A, respectivamente, as vitórias se tornaram raras. No recorte dos 16 jogos disputados, apenas o Palmeiras foi derrotado pelo tricolor, por 1x0, na Fonte Nova.

Nas outras 15 partidas, o time treinado por Renato Paiva empatou nove e sofreu seis derrotas. Incluindo a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Grêmio com duas igualdades.

No Campeonato Brasileiro, o jejum dura cinco partidas. Seja em casa ou fora, o time já leva mais de um mês sem sair de campo com um sorriso no rosto. O último tropeço foi o empate por 0x0 com o Corinthians, sábado, na Fonte Nova.

O resultado, somado com o triunfo do Goiás sobre o Cruzeiro, no dia seguinte, colocou o clube na zona de rebaixamento. O Bahia tem apenas 14 pontos em 16 partidas e ocupa a 17ª posição.

Apesar do cenário ruim, o técnico Renato Paiva defendeu o próprio trabalho. Após o jogo contra o Corinthians, o treinador responsabilizou “pequenos detalhes” pelos insucessos. Paiva lamentou que o time não está conseguindo vencer, mas valorizou os empates.

“A equipe não ganha, mas também tem empatado, não perde sempre. Fica essa sensação. Lembro do jogo com o Botafogo, a exibição que fizemos aqui. Mas a qualidade individual do Botafogo, fizeram gols. Temos que trabalhar para acertar, mas o Bahia joga mais vezes bem do que mal”, analisou o português.

PRESSÃO

O momento turbulento também serviu para aumentar a pressão em cima de Renato Paiva. Após membros da organizada Bamor protestarem na frente do CT, na sexta-feira, e exigirem a saída do treinador, parte da torcida se manifestou com gritos contra o português ao fim do jogo na Fonte Nova.