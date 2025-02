NOVA FASE

Em recomeço no Bahia, Danilo Fernandes vai de 3º goleiro a titular: 'Fazer o melhor’

Goleiro projeta duelo contra o Colo Colo, pelo Campeonato Baiano

Aos 36 anos, Danilo Fernandes vive um recomeço na carreira. Depois de ser apenas a terceira opção do Bahia para gol nas duas últimas duas temporadas, o goleiro deu a volta por cima e iniciou 2025 com status de titular. >

A remontada teve início na reta final do Brasileirão do ano passado. Com Marcos Felipe e Adriel em má fase, Danilo foi escolhido para o duelo contra o Atlético-GO, na última rodada, e não decepcionou. A vitória por 2x0 colocou o Bahia na Libertadores, e o goleiro aproveitou para pedir a renovação do contrato por mais um ano, sendo atendido pela diretoria. >

Esse ano, Danilo atuou nos dois jogos mais importantes da equipe. Ele esteve em campo na goleada por 4x0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, e no empate sem gols no Ba-Vi 500. Mesmo assim, ele afirma que ainda não se vê titular, já que Rogério Ceni tem promovido um rodízio em todos os setores. >

"Não digo titular porque ninguém tem posição e cadeira cativa no grupo. A gente procura trabalhar e fazer nosso melhor. Quem o professor [Ceni] escolher tenho certeza que vai estar apto. Vou trabalhar firme, forte, fazer o meu trabalho, procurar ajudar do jeito que eu posso. Em relação ao trabalho não muda nada, o que muda é ter mais oportunidades para jogar [em 2025]. Não vou deixar de ser eu mesmo no trabalho jogando ou não", iniciou o goleiro. >

Atualmente, o Bahia conta com quatro goleiros no elenco. Além de Danilo Fernandes, Marcos Felipe, Dênis Júnior e o jovem Gabriel disputam a posição. O Esquadrão está no mercado em busca de um outro atleta que chegue para ser titular. Apesar da procura, Danilo diz que não se preocupa e confia no próprio trabalho. >

"Não acredito que seja desconfiança, mas sim para qualificar o elenco. Quanto mais atletas de qualidade quem ganha é o Bahia. A posição que acharem que tem que contratar atletas, tenho certeza que o grupo vai receber bem. Vai qualificar nosso elenco, aumenta o nível de competitividade. Isso é bom, bacana. Vai ser muito bem acolhido, a gente não tem essa vaidade", completou. >

Neste domingo, Danilo terá mais uma chance entre os titulares. Ele estará em campo no duelo contra o Colo Colo, às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. O Bahia é o 3º colocado, com nove pontos, e precisa vencer para deixar a zona de classificação do estadual. >