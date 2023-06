Fonte Nova inicia retirada de cadeiras do setor Norte do estádio

Na partida contra o Grêmio parte da Fonte Nova estará sem cadeiras. Crédito: Divulgação/EC Bahia

A Fonte Nova iniciou a retirada de parte das cadeiras do setor Norte do estádio, região em que fica localizada a torcida Bamor, principal organizada do Bahia.



Durante o duelo contra o Grêmio, neste sábado (1º), às 18h30, pelo Brasileirão, parte do setor já estará sem as cadeiras. Em nota, a Fonte Nova informou que a retirada acontecerá de forma gradual.



"A Arena Fonte Nova informa que, para o jogo deste sábado (1º), entre Bahia e Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada a retirada parcial das cadeiras do setor Norte inferior, em atendimento a uma demanda da torcida. Foram removidos 1059 assentos, localizados no bloco central (116). Para conforto e segurança dos torcedores, o local terá numeração indicativa de assentos e serão instaladas barras de proteção. Essa modificação não comprometerá o projeto de rota de fuga, assim como manterá a capacidade de público existente", disse o estádio.

Ainda segundo o consórcio, ao todo 2.583 assentos serão retirados das arquibancadas. A remoção das cadeiras é um pleito antigo de parte da torcida do Bahia. O tricolor também fez campanha para a mudança por conta dos custos de manutenção durante os jogos.

Em março deste ano, o governo do estado autorizou a retirada dos assentos. Desde então, a torcida estava na expectativa para ocupar o espaço apenas com as arquibancadas.