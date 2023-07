Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Sampaio Corrêa de virada, no Barradão, após duas derrotas, o Vitória quer dar sequência à reabilitação na Série B diante do Juventude. A equipe do Rio Grande do Sul também vinha de dois resultados negativos e bateu o Londrina fora de casa na rodada passada. O Leão tem 28 pontos e integra o G4, enquanto o alviverde soma 21 e tenta se aproximar da zona de acesso. A bola rola no domingo (2), a partir das 15h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Você confere mais informações deste confronto válido pela 15ª rodada a seguir.