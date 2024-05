APENAS UMA VAGA

Seleção brasileira feminina vence Japão e está na semifinal do Pré-Olímpico de basquete 3x3

A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 avançou à semifinal do Torneio Pré-Olímpico, que está sendo realizado em Utsunomiya, no Japão. Neste sábado, venceu as donas da casa por 13 a 12, com direito a cesta nos últimos segundos.

Neste sábado, a seleção brasileira começou atrás do placar, mostrando muita dificuldade nos arremessos. Com quatro minutos, virou para 5 a 4 e não saiu mais à frente do marcador. A classificação, no entanto, veio com emoção. As japonesas empataram no minuto final: 12 a 12, mas, faltando três segundos para o fim da partida, Clarissa deu a vitória ao Brasil: 13 a 12