SUL_AMERICANA

Universidad Católica-EQU x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Válida pela ultima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partida será disputada no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, às 21h30

Universidad Católica-EQU e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (28 de maio), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Universidad Católica-EQU x Vitória ao vivo

Universidad Católica-EQU

A equipe equatoriana já está classificada como líder do grupo, com 11 pontos, e entra em campo apenas para cumprir tabela. O técnico Diego Martínez deve manter a base titular utilizada nas últimas partidas, mesmo com a vaga garantida. >

Vitória

O Vitória é o atual 2º colocado do grupo, com 6 pontos, e precisa vencer para garantir a vaga no playoff contra os terceiros colocados da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Em caso de empate ou derrota, dependerá do resultado entre Defensa y Justicia e Cerro Largo, na Argentina. A altitude de 2.850 metros de Quito será a maior já enfrentada pelo clube em sua história. Apesar da prioridade ser o Brasileirão, Thiago Carpini deve escalar a maioria dos titulares. >