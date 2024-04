VÔLEI

Wallace e Mauricio Borges são inscritos na Liga das Nações de vôlei

O técnico Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, anunciou a lista de jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações, no próximo mês. A relação conta com os veteranos Wallace e Mauricio Borges, o que pode indicar a presença da dupla na Olimpíada de Paris-2024.

A lista conta com uma mescla de jogadores mais experientes, como Wallace, dono de duas medalhas olímpicas, Mauricio Borges, que participou da conquista do ouro nos Jogos do Rio-2016. Bruninho, Lucão, Leal e Lucarelli também aparecem na relação de inscritos.

A seleção brasileira vai estrear na Liga dos Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.