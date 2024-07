CATIVANTE

4 características do gato da raça pelo curto brasileiro

Este bichano nacional encanta diferentes tutores com seu temperamento amigável

O gato de pelo curto brasileiro, como sugere o nome, é uma raça nativa do Brasil – sendo, inclusive, considerada a única nacional. Sua origem está ligada aos gatos trazidos por colonizadores europeus, que se adaptaram ao clima e às condições locais. Em meados de 1980, Paulo Samuel Ruschi, fundador da Federação do Gato do Brasil, decidiu desenvolver uma raça pura a partir dos bichanos de rua. Em 1998, ela foi reconhecida oficialmente pela World Cat Federation (WCF).