4 dicas para andar de bicicleta com mais frequência

Veja os diversos benefícios e como incluir essa prática na rotina

Publicado em 4 de abril de 2024 às 13:25

A bicicleta fez parte da infância de muitas pessoas. Todavia, ao longo dos anos, é comum aumentar o desafio de manter o hábito de pedalar. Assim, na correria do dia a dia, muitos não se dão conta dos benefícios à saúde que a atividade proporciona.

De acordo com Carol Rivas, CIO da Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina, apenas 28% dos ciclistas entrevistados por um levantamento da empresa pedalam duas a três vezes por semana; um dado que revela que poucas pessoas conseguem andar de bicicleta com frequência constante.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos pratiquem ao menos 150 minutos de atividade física moderada semanalmente para prevenir doenças. Nesse sentido, tal recomendação pode ser alcançada com apenas 22 minutos diários de pedalada, seja utilizando a bicicleta por lazer ou como meio de transporte no dia a dia.

Para aqueles que almejam incorporar a prática de pedalar bicicleta no cotidiano sem ter que fazer grandes mudanças na rotina, Carol Rivas lista 4 dicas fundamentais. Confira:

1. Escolha o momento ideal na sua rotina

Analisar a rotina diária e semanal para combinar o exercício com as atividades pode ser a melhor opção para quem deseja encaixar a bike na rotina; não como uma ação a mais no dia a dia, mas, sim, como um facilitador na locomoção cotidiana.

Por exemplo, é válido ponderar sobre a praticidade de ir e/ou voltar do trabalho de bicicleta durante uma parte do trajeto para fugir do trânsito; pensar sobre como a bicicleta pode ser um exercício cardiovascular de baixo impacto feito no caminho para a academia; ou como meio de transporte para ir ao mercado fazer uma compra pontual.

Em paralelo, determinar o melhor horário para andar de bicicleta pode ajudar a manter uma frequência constante para pedalar. Para entender o período ideal, é preciso analisar a rotina e os benefícios que cada momento proporciona. Confira abaixo as principais vantagens de pedalar em cada momento do dia:

Parte da manhã: é ideal para começar o dia com mais disposição e evitar o calor intenso;

Final de tarde: horário perfeito para aqueles que têm compromissos matinais como trabalho ou estudo. Além disso, pedalar no final da tarde pode ser uma maneira saudável e sustentável de voltar para casa após o trabalho;

Parte da noite: é bom para reduzir o estresse do dia e dar uma espairecida – lembrando de usar as sinalizações adequadas.

2. Inclua a bicicleta em viagens e passeios

Engana-se quem pensa que as bicicletas são apenas um meio de transporte para o dia a dia. É possível fazer uso das bikes em momentos de lazer e relaxamento, como nas férias. Inclui-las em viagens e passeios é uma excelente maneira de explorar novos lugares de forma ativa, saudável e mais sustentável.

Ao utilizar a bicicleta como o principal meio de transporte durante as viagens, os turistas têm a oportunidade de vivenciar os destinos de uma maneira única, com um contato mais profundo com a natureza e com mais flexibilidade para explorar locais de difícil acesso de carro.

3. Conheça os benefícios de pedalar

Entender os benefícios de pedalar pode ajudar a ter mais motivação para tirar a bicicleta da garagem de casa, pois é possível ter dimensão dos impactos que um hábito tão simples pode ter na qualidade de vida. Algumas das vantagens são:

Melhora da saúde cardiovascular;

Controle de peso;

Fortalecimento muscular;

Melhora da saúde mental;

Regulação da pressão arterial;

Melhora do sono;

Benefícios ambientais e financeiros.

4. Faça parte de grupos de ciclismo ou bike parks

Os grupos de ciclismo representam comunidades de pessoas apaixonadas por pedalar que se reúnem regularmente. Estes são encontros que formam laços sociais e trocam experiências enquanto desfrutam de suas pedaladas. É uma maneira não apenas de praticar exercícios, mas também de criar um senso de comunidade e apoio mútuo entre os membros.

Outra opção são os bike parks , espaços que emergiram como uma tendência popular em várias regiões, incluindo Europa, Estados Unidos e Canadá, e chegaram ao Brasil recentemente. Com trilhas diversificadas e estrutura dedicada, os bike parks oferecem uma gama de opções para ciclistas de todos os níveis, desde iniciantes até os mais experientes em busca de desafios.