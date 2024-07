CARREIRA

5 especialidades valorizadas na área do Direito

1. Direito empresarial

2. Direito tributário

3. Direito trabalhista

Lida com as relações entre empregadores e empregados, abrangendo questões como direitos trabalhistas , negociações sindicais e litígios trabalhistas. A importância de manter relações de trabalho justas e legais faz dessa especialidade uma das mais requisitadas. A média salarial mensal dessa área gira em torno de R$ 4.700. Dependendo do grau de experiência do profissional, o valor pode variar entre R$ 7 mil e R$ 15 mil.