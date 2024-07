Edicase Brasil

5 filmes incríveis com dragões para amantes de aventura

Confira produções incríveis com esses seres que mexem com a imaginação

Os dragões têm uma longa história de capturar a imaginação humana, simbolizando poder, mistério e aventura. Desde clássicos como “A História Sem Fim” até animações como “Como Treinar o Seu Dragão”, os mundos fantásticos desses seres no cinema encantam públicos de diferentes idades.

1. A História Sem Fim (1984)

Fascinado, Bastian pega emprestado o livro chamado “A História Sem Fim”. Ao lê-lo, ele é transportado para Fantasia, um mundo em perigo devido à iminente morte de sua imperatriz e à ameaça do Nada, uma força devoradora. Com a orientação de Atreyu, um jovem guerreiro, ele embarca em uma jornada para salvar essa terra, tornando-se parte crucial da história que ele mesmo lê.

2. Reino de Fogo (2002)

Uma engenheira acidentalmente desperta um antigo dragão que estava adormecido por séculos. Duas décadas depois, o mundo é devastado pela ação dessas criaturas, e o filho da engenheira, Quinn (Christian Bale), lidera uma comunidade que luta para sobreviver em um ambiente pós-apocalíptico dominado por dragões. A esperança surge quando Van Zan (Matthew McConaughey), um misterioso guerreiro, aparece com um plano para derrotar esses seres. Juntos, Quinn e Van Zan se unem numa arriscada missão para salvar a humanidade da ameaça dos poderosos dragões que assolam a Terra.

3. Como Treinar o Seu Dragão (2010)

Na ilha de Berk, os vikings dedicam-se a combater e matar dragões. Soluço (Jay Baruchel), filho do chefe Stoico (Gerard Butler), anseia por provar seu valor ao pai por meio da caça a esses seres , apesar das dúvidas de todos ao seu redor. Em uma reviravolta do destino, Soluço acerta um raro e temido dragão chamado Fúria da Noite, mas não consegue matá-lo.

Em vez disso, ele cria um laço de amizade com a criatura ferida, perdendo-se na jornada para consertar a cauda da criatura e ganhar sua confiança. Enquanto isso, Stoico autoriza Soluço a participar do treinamento para dragões, com a prova final sendo justamente a eliminação de uma das feras.